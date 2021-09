Salerno, una casa rifugio per le donne vittime di violenza nel bene confiscato alla criminalità (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Agenzia Nazionale per la Amministrazione e Destinazione dei beni confiscati ha concesso al Comune di Salerno un immobile confiscato alle organizzazioni criminali per essere destinato, ai sensi della legge 109/1996, a finalità istituzionali e di utilità sociale. Il Comune di Salerno ha deciso di realizzare una casa rifugio per le donne vittime di violenza fisica e psicologica e per i loro figli. L’immobile confiscato è stato oggetto di un progetto di rifunzionalizzazione, approvato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finanziato per complessivi Euro 350.000, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON Legalita FESR/FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.1.1. I lavori di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Agenzia Nazionale per la Amministrazione e Destinazione dei beni confiscati ha concesso al Comune diun immobilealle organizzazioni criminali per essere destinato, ai sensi della legge 109/1996, a finalità istituzionali e di utilità sociale. Il Comune diha deciso di realizzare unaper ledifisica e psicologica e per i loro figli. L’immobileè stato oggetto di un progetto di rifunzionalizzazione, approvato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finanziato per complessivi Euro 350.000, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON Legalita FESR/FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.1.1. I lavori di ...

