Roma: “Dammi i soldi, devo comprare la droga”. 28enne picchia la mamma e le distrugge casa (Di giovedì 30 settembre 2021) Era già notte quando i vicini hanno sentito le urla provenire da un appartamento, in via del Forte Tiburtino. Una lite animata si stava consumando e tutti nel condominio conoscevano la situazione drammatica che una madre era costretta a sopportare quotidianamente. Preoccupati, però, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che con la stazione di Roma casalbertone sono intervenuti sul posto. Una volta in casa il figlio della donna, un 28enne Romano con problemi di droga, era già uscito. Roma: minaccia la madre per avere i soldi per la droga, arrestato Prima di rintracciarlo allora i militari hanno ricostruito la vicenda: il 28enne aveva iniziato una lite animata con la madre, minacciandola pesantemente al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Era già notte quando i vicini hanno sentito le urla provenire da un appartamento, in via del Forte Tiburtino. Una lite animata si stava consumando e tutti nel condominio conoscevano la situazione drammatica che una madre era costretta a sopportare quotidianamente. Preoccupati, però, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che con la stazione dilbertone sono intervenuti sul posto. Una volta inil figlio della donna, unno con problemi di, era già uscito.: minaccia la madre per avere iper la, arrestato Prima di rintracciarlo allora i militari hanno ricostruito la vicenda: ilaveva iniziato una lite animata con la madre, minacciandola pesantemente al ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: “Dammi i soldi, devo comprare la droga”. 28enne picchia la mamma e le distrugge casa - daria__126 : RT @DiGioiaManuel: Dammi una cacio e pepe e mi faccio tutta Roma a piedi ?? - Vin_DeMo : RT @DiGioiaManuel: Dammi una cacio e pepe e mi faccio tutta Roma a piedi ?? - DiGioiaManuel : Dammi una cacio e pepe e mi faccio tutta Roma a piedi ?? - blackrosesvfede : In realtà avete ragione Federico è andato a Roma per cantare ad Amici ma quello che non sapete è che si è presentat… -