“Ripresa più forte grazie ai vaccini”. L’analisi molto originale di Draghi (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – “La Ripresa è più forte del previsto grazie ai vaccini“: ne è convinto il premier Mario Draghi. I vaccini hanno consentito il miglioramento del quadro macroeconomico dell’Italia, sostiene l’ex presidente della Bce. Nel 2021 il Pil crescerà del 6% rispetto al 4,5% preventivato, assicura. Il segreto di questo successo per Draghi è uno solo: “L’ingrediente fondamentale per la crescita è la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, gli studenti a scuola. Questa crescita va protetta”. Una lettura alquanto originale che di certo serve a sottolineare quanto sia utile che gli italiani continuino a vaccinarsi (che poi è l’obiettivo del governo). Draghi: “Ripresa più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – “Laè piùdel previstoai“: ne è convinto il premier Mario. Ihanno consentito il miglioramento del quadro macroeconomico dell’Italia, sostiene l’ex presidente della Bce. Nel 2021 il Pil crescerà del 6% rispetto al 4,5% preventivato, assicura. Il segreto di questo successo perè uno solo: “L’ingrediente fondamentale per la crescita è la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, gli studenti a scuola. Questa crescita va protetta”. Una lettura alquantoche di certo serve a sottolineare quanto sia utile che gli italiani continuino a vaccinarsi (che poi è l’obiettivo del governo).: “più ...

