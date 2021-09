Rifiuti, esposto in Procura da parte di Parco Archeologico Centocelle (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Oggi Pac Libero, l’associazione per la tutela del Parco Archeologico di Centocelle, ha depositato, presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali, l’esposto indirizzato alla Procura della Repubblica affinché avvii adeguate indagini circa lo stato dell’area dell’ex Casilino 900 al fine di accertare eventuali violazioni al testo al Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs 152/06) e all’insieme di norme vigenti a tutela del Parco Archeologico di Centocelle”. Lo fa sapere in una nota il Pac. “L’esposto ha visto l’apposizione di numerose firme, non solo di Pac Libero, ma anche di cittadini del Quadrante Roma est che da anni reclamano la bonifica del Canalone, la musealizzazione delle Ville Romane e la delocalizzazione degli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Oggi Pac Libero, l’associazione per la tutela deldi, ha depositato, presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali, l’indirizzato alladella Repubblica affinché avvii adeguate indagini circa lo stato dell’area dell’ex Casilino 900 al fine di accertare eventuali violazioni al testo al Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs 152/06) e all’insieme di norme vigenti a tutela deldi”. Lo fa sapere in una nota il Pac. “L’ha visto l’apposizione di numerose firme, non solo di Pac Libero, ma anche di cittadini del Quadrante Roma est che da anni reclamano la bonifica del Canalone, la musealizzazione delle Ville Romane e la delocalizzazione degli ...

