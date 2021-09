Pompei, 50 anni fa il concerto dei Pink Floyd: “Eventi per un pezzo di storia” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Il Live at Pompeii dei Pink Floyd è una pietra miliare del rock, un pezzo di storia”. Così il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio, annunciando all’Adnkronos, in occasione del 50° anniversario del film-concerto girato dai Pink Floyd negli scavi archeologici dal 4 al 7 ottobre 1971 e pubblicato l’anno seguente con il titolo “Pink Floyd: Live at Pompeii”, una serie di iniziative per ricordare e onorare uno dei momenti più iconici della storia del rock. Di quel concerto “l”Echoes’ si sente chiaramente tutt’oggi”, dice Lo Sapio, giocando con il titolo del lungo brano che, diviso in due parti, attraversa l’intero ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “Il Live ati deiè una pietra miliare del rock, undi”. Così il sindaco di(Napoli) Carmine Lo Sapio, annunciando all’Adnkronos, in occasione del 50°versario del film-girato dainegli scavi archeologici dal 4 al 7 ottobre 1971 e pubblicato l’anno seguente con il titolo “: Live ati”, una serie di iniziative per ricordare e onorare uno dei momenti più iconici delladel rock. Di quel“l”Echoes’ si sente chiaramente tutt’oggi”, dice Lo Sapio, giocando con il titolo del lungo brano che, diviso in due parti, attraversa l’intero ...

