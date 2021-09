Onana Inter: insidia dalla Premier League per i nerazzurri (Di giovedì 30 settembre 2021) Onana nel mirino dell’Inter per i pali nerazzurri: insidia Arsenal, le ultime sul futuro del portiere camerunense Pericolo dalla Premier League per l’Inter nella corsa al cartellino di Onana, in scadenza di contratto a giugno con l’Ajax. Stando al Sun, l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del portiere camerunense e si sarebbe unito alla corsa per portarlo a Londra. L’Inter però resterebbe in posizione di vantaggio e pronta a chiudere per assicurarsi servigi di Onana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)nel mirino dell’per i paliArsenal, le ultime sul futuro del portiere camerunense Pericoloper l’nella corsa al cartellino di, in scadenza di contratto a giugno con l’Ajax. Stando al Sun, l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del portiere camerunense e si sarebbe unito alla corsa per portarlo a Londra. L’però resterebbe in posizione di vantaggio e pronta a chiudere per assicurarsi servigi di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ivanzamoranobam : RT @Marcoelraa: Accordo totale tra André #Onana e l'#Inter per la prossima stagione, il contratto del camerunense durerà fino al 2027. Attu… - sportli26181512 : Inter, senti Fontana: 'Non prenderei Onana, sogno Donnarumma!' - juvinsight : RT @Marcoelraa: Accordo totale tra André #Onana e l'#Inter per la prossima stagione, il contratto del camerunense durerà fino al 2027. Attu… - Marcoelraa : Accordo totale tra André #Onana e l'#Inter per la prossima stagione, il contratto del camerunense durerà fino al 20… - news24_inter : Insidia #Arsenal nella corsa ad #Onana ?? -