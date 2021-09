Ode al gazpacho di Almodovar

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il telefono squilla a vuoto mentre da una cabina telefonica un uomo sta per incidere un messaggio sulla segreteria telefonica. Come in un romanzo epico in cui le prime terzine svelano l’intera trama, in sottofondo la voce di Lola Beltrán canta “Soy infeliz porque se que no me quieres, para que mas insistir” (sono infelice perché so che non mi vuoi, perché insistere di più). Siamo al minuto numero uno di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e sui titoli di testa già scorre il finale del film. Perché quell’uomo sta per partire per Stoccolma con un’altra – non la moglie che lo insegue per tutta Madrid armata di pistola ma una terza donna – mentre Pepa, che pensa di essere l’unica amante di Ivàn, si strugge per lui, l’uomo che non la vuole e forse non l’ha mai voluta. Lo rincorre per tutta la città in un taxi leopardato senza raggiungerlo mai e tra un appostamento e una telefonata ...