Norris in Italia | si diverte sul ' suo' kart e fa impazzire i tifosi

(Di giovedì 30 settembre 2021) Una grande giornata per Landoquella vissuta in terrana. Il pilota inglese si è recato all'autodromo di Adria per presentare il suo nuovo progetto legato al mondo dei. Insieme all'...

Una grande giornata per Landoquella vissuta in terra italiana. Il pilota inglese si è recato all'autodromo di Adria per presentare il suo nuovo progetto legato al mondo dei kart. Insieme all'azienda italiana Otk è stato ...ha guidato brillantemente per tutto il week - end di gara, conquistando la pole position in ... "Dopo aver concluso secondo in, alle spalle del compagno di squadra Daniel Ricciardo, era ...L'ex pilota della Renault ha celebrato il duello tra i due connazionali, sottolineando la crescita del giovane di casa McLaren ...Il pilota inglese e il team McLaren si sono rinchiusi in sede da lunedì a mercoledì per cercare di capire su quali aspetti lavorare per non incorrere in un'altra cocente delusione come quella vissuta ...