Milan, Florenzi si opera al ginocchio per un problema meniscale (Di giovedì 30 settembre 2021) Tegola per il Milan di Stefano Pioli. L'esterno di destra jolly, Alessandro Florenzi, è costretto a operarsi per un problema meniscale e sarà dunque sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio. Sarà dunque lungo lo stop per il giocatore giunto in rossonero in prestito dalla Roma, e Calabria e Saelemaekers dovranno così essere sottoposti a un tour de force senza possibilità di rifiatare. SportFace.

