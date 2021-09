Mazzone, 20 anni fa la corsa sotto la curva dell’Atalanta. Filippini: “Se non ci fosse stato Jacobs, sarebbe ancora lo scatto più famoso d’Italia” (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca un quarto d’ora abbondante alla fine del derby. L’Atalanta sta vincendo 3-1 in casa del Brescia, l’allenatore Carlo Mazzone toglie Antonio Filippini, inserendo un centrocampista più offensivo come Andrés Yllana. Filippini fa appena in tempo ad accomodarsi in panchina, quando Roberto Baggio accorcia le distanze con un gol di rara astuzia. Per lui è il secondo di giornata, il 174esimo in serie A. Mazzone in questo momento guarda in direzione dei tifosi avversari, è offeso per i cori che ha ricevuto nel corso della gara: promette che in caso di 3-3 sarebbe andato ad esultare sotto la curva ospite. Il mister racconterà anni dopo nella sua autobiografia Una vita in campo (Baldini+Castoldi): “Fu sul 3 a 1, realizzato proprio alla fine del primo tempo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca un quarto d’ora abbondante alla fine del derby. L’Atalanta sta vincendo 3-1 in casa del Brescia, l’allenatore Carlotoglie Antonio, inserendo un centrocampista più offensivo come Andrés Yllana.fa appena in tempo ad accomodarsi in panchina, quando Roberto Baggio accorcia le distanze con un gol di rara astuzia. Per lui è il secondo di giornata, il 174esimo in serie A.in questo momento guarda in direzione dei tifosi avversari, è offeso per i cori che ha ricevuto nel corso della gara: promette che in caso di 3-3andato ad esultarelaospite. Il mister racconteràdopo nella sua autobiografia Una vita in campo (Baldini+Castoldi): “Fu sul 3 a 1, realizzato proprio alla fine del primo tempo, ...

