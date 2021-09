Mark Hoppus dei Blink 182 ha vinto la battaglia contro il cancro

(Di giovedì 30 settembre 2021)dei182 hala suail. Lo comunica personalmente ai fan e a tutti coloro che lo hanno seguito e supportato da ogni angolo nel mondo in uno dei periodi più difficili della sua vita. Ha scoperto di recente di avere un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio e si è sottoposto alle cure necessarie, temendo per la sua vita. Ha coinvolto i suoi fan e ha raccontato passo dopo passo tutto ciò che gli stava accadendo, temendo di non farcela. Oradei182 può festeggiare. Ha sconfitto ile hala suail male. Il cantante e bassista dei ...

Saralpfamily : RT @rockolpoprock: Blink-182, Mark Hoppus ha sconfitto il cancro - IndieForBunnies : #MarkHoppus dei Blink-182 e' guarito dal cancro | IndieForBunnies - RollingStoneita : Mark Hoppus dei @blink182: «Sono guarito dal cancro» - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Buone notizie da @markhoppus dei @blink182 - SAonlinemag : Buone notizie da @markhoppus dei @blink182

"I am cancer free!", ha annunciato ieri serasu Instagram. Sono passati tre mesi da quando aveva confessato sui social che gli era stata diagnosticata una forma aggressiva di linfoma. "Sono appena stato dall'oncologo e non ho più il ...La luce in fondo al tunnel è arrivata. Dopo le cure a cui è stato sottoposto per via di un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio, il cantante e bassista dei Blink 182,, ha comunicato una buona notizia: " Sono appena stato dal mio oncologo e non ho più il cancro! Grazie a Dio, all'universo, agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato ...Mark Hoppus, 49enne bassista dei Blink-182, aveva rivelato la malattia lo scorso giugno. La chemioterapia ha funzionato ...Grandi notizie da Mark Hoppus dei blink-182: l’artista ha annunciato di aver sconfitto il cancro. Mark Hoppus ce l’ha fatta! Il bassista e cantante dei blink-182 è riuscito a sconfiggere il cancro. Lo ...