Libero De Rienzo è morto per overdose da eroina

E' morto a causa di un'overdose da eroina l'attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. E' quanto emerso dai risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma eseguiti al Policlinico Gemelli. Il decesso è riconducibile a un "arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina". Gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina e di benzodiazepine, che non sarebbero però la causa della morte. L'articolo proviene da Italia Sera.

