Il piano di Letta per mettere le mani sulle nostre case (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario del Pd dice sì alla riforma del catasto: "La attendiamo da decenni". Ma Salvini lo stoppa: "Non si chieda neanche un euro in più a chi ha fatto sacrifici" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario del Pd dice sì alla riforma del catasto: "La attendiamo da decenni". Ma Salvini lo stoppa: "Non si chieda neanche un euro in più a chi ha fatto sacrifici"

Ultime Notizie dalla rete : piano Letta Il piano di Letta per mettere le mani sulle nostre case L'ok di Letta Il numero uno del Nazareno, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1, ha sottolineato che si tratta di una riforma " attesa da decenni " e pertanto ha rivendicato il ...

La manovra di Draghi: "L'Italia deve crescere per rispettare gli impegni" La conferenza stampa di presentazione degli ultimi dati di finanza pubblica con Mario Draghi va letta in controluce. Ieri il premier avrebbe voluto approvare la delega di riforma del fisco, ma i ...

