Il lampo di Elmas e Osimhen non bastano | il Napoli si arrende allo Spartak

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPartenza travolgente delche sblocca il match dopo 14 secondi grazie a una conclusione didopo un grossolano errore di Maksimenko. La squadra di Spalletti va più volte vicina al raddoppio nel corso della prima frazione di gioco, ma al 30? l’espulsione di Mario Rui complica le cose agli azzurri. Infatti nella ripresa ilsoffre e lotrova il pari con Promes. A 10 minuti dalla fine il neo entrato Ignatov fa 2-1. Ilci prova ma in contropiede subisce ancora gol da Promes. Nel recuperola riapre ma non basta. Intanto nel girone delil Legia Varsavia batte il Leicester e sale a quota 6 punti. Gli Azzurri restano a quota 1 in classifica,a 3. La partita – Il ...

...Napoli non basta il golal 1': verticalizzazione per Petagna che allarga per Insigne, cross teso, Maksimemnko anticipa in uscita Politano ma non controlla, la palla finisce sui piedi di......non basta il golal 1': verticalizzazione per Petagna che allarga per Insigne, cross teso, Maksimemnko anticipa in uscita Politano ma non controlla, la palla finisce sui piedi diche ...MERET 5,5 Incolpevole sul primo gol di Promes, ingannato dalla carambola su Koulibaly. Forse potrebbe fare qualcosa di più sull'1-2 di Ignatov, che però tira indisturbato.Partenopei che partono alla grande e segnano con Elmas, l'espulsione di Mario Rui spariglia le carte: inutile il gol di Osimhen allo scadere.