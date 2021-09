G20 su Afghanistan | il 12 ottobre il vertice straordinario a Roma

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà online e non in presenza il summit fortemente voluto dall'Italia. Il premier Draghi ha sottolineato la necessità di evitare 'una catastrofe umanitaria' che sta per ...

Advertising

alexbarbera : Habemus G20 straordinario sull’Afghanistan. “Sarà il 12 ottobre” annuncia Draghi - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Il #G20 sull’#Afghanistan si terrà il #12ottobre. Si tratta di vedere se è possibile ave… - luigidimaio : Alla riunione del G20 Esteri che ho presieduto a #NewYork abbiamo discusso delle priorità imprescindibili da portar… - voceditalia : Il G20 straordinario sull’Afghanistan il 12 ottobre. Draghi annuncia: “Summit allargato, priorità aiuti e terrorism… - LaRagione_eu : Il 12 ottobre si terrà un #G20 straordinario sulla situazione in #Afghanistan. Il focus dell'Europa sarà sull'emerg… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Afghanistan

Sarà online e non in presenza il summit fortemente voluto dall'Italia. Il premier Draghi ha sottolineato la necessità di evitare 'una catastrofe umanitaria' che sta per ......già annunciato nuovi attacchi aerei contro postazioni dei Talebani in diverse zone dell',...italiano Mario Draghi ha annunciato che il prossimo 12 ottobre si terrà a Roma una riunione del...La società civile, infatti, con i suoi intellettuali, artisti, lavoratori di ogni settore, politici, difensori dei diritti umani, è minacciata nella sua stessa incolumità dall’orrore delle milizie arm ...I talebani chiedono "il rispetto degli impegni di Doha". In attesa del G20 straordinario, le Ong cercano di fornire aiuti emergenziali e denunciano: situazione sanitaria al collasso ...