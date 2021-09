EQUAL | l’hub di Spotify dedicato alle artiste e podcaster donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ho scopertoal femminile di, tramite una mail della newsletter. Lo ammetto, inizialmente ero piuttosto scettica: non mi convinceva più di tanto come idea, e pensavo fosse la classica, passatemi il termine, paraculata. Ma in fondo un click non costa nulla, e io avevo bisogno di prendermi l’ennesima pausa dalla scrittura della tesi. Perciò ho cliccato sul link che mi ha portata su. La divisione intuitiva in sezioni diverse della piattaforma ha immediatamente soddisfatto il mio OCD: troviamo infatti in primis delle playlist globali, dedicatemusiciste di diversi paesi del mondo. Scrollando abbiamo le playlist dedicate ai generi e quelle dedicatetematiche, marchio di fabbrica di. Le ultime sezioni sono dedicate ai podcast e ...