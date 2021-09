Deschamps su Theo Hernandez: “E’ metà difensore e metà attaccante, l’ho convocato come centrocampista” (Di giovedì 30 settembre 2021) Didier Deschamps, CT della Francia, ha convocato sia Theo che Lucas Hernandez per la Nations League. La cosa particolare è che ha inserito il milanista tra i centrocampisti. Ecco la spiegazione del commissario tecnico: “Lucas può giocare da centrale o da terzino. È cresciuto come centrale anche se con noi ha giocato più da terzino. Ti permette di avere diverse opzioni. Theo l’ho messo in mezzo al campo perché è un giocator piuttosto offensivo, metà difensore e metà attaccante. Quindi lo metto in mezzo”. Foto: Twitter personale Theo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Didier, CT della Francia, hasiache Lucasper la Nations League. La cosa particolare è che ha inserito il milanista tra i centrocampisti. Ecco la spiegazione del commissario tecnico: “Lucas può giocare da centrale o da terzino. È cresciutocentrale anche se con noi ha giocato più da terzino. Ti permette di avere diverse opzioni.messo in mezzo al campo perché è un giocator piuttosto offensivo,. Quindi lo metto in mezzo”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

