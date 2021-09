Covid | riaperture e capienza | decreto slitta a prossima settimana

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il governo prende tempo in modo da lasciar scendere ancora un pò la curva dei contagi. Restano ancora all'angolo le discoteche con i gestori che minacciano di scendere in piazza

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Cdm su riaperture e capienze la prossima settimana' #covid - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: 'Lavoreremo nel Consiglio dei ministri della prossima settimana' a nuove riaperture e sulle capienze massime di alcuni lo… - MontellaMonts58 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Cdm su riaperture e capienze la prossima settimana' #covid - Agenzia_Ansa : 'Lavoreremo nel Consiglio dei ministri della prossima settimana' a nuove riaperture e sulle capienze massime di alc… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Cdm su riaperture e capienze la prossima settimana' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaperture

ANSA Nuova Europa

Il governo prende tempo in modo da lasciar scendere ancora un pò la curva dei contagi. Restano ancora all'angolo le discoteche con i gestori che minacciano di scendere in piazza...Ricerca sui servizi sanitari Gimbe - si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti... Mascherine "I numeri di queste settimane, dopo lenon solo delle scuole ma di tutte le ...Se anche dovesse infettarsi e diventare contagiosa una persona, se intorno a sé ha tutte persone vaccinate è improbabile che possa contagiare gli altri» Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierp ...Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "I numeri di queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene. È chiaro ...