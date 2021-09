Covid in Lombardia, 401 casi nuovi e 4 decessi. A Bergamo +21 i positivi (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 401 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, su 58.426 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,6%. Il tasso di positività è quindi in calo rispetto a ieri quando si attestava allo 0.7% e i casi erano 438 (su 54.880 tamponi). I dati sono stati diffusi dalla Regione Lombardia giovedì 30 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 401 idi coronavirus in, su 58.426 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,6%. Il tasso dità è quindi in calo rispetto a ieri quando si attestava allo 0.7% e ierano 438 (su 54.880 tamponi). I dati sono stati diffusi dalla Regionegiovedì 30 settembre.

