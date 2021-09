Coronavirus, giovedì 30 settembre: sono 334 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi, 6 decessi (+2), 382 ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “l’Rt e l’incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera”. I casi a Roma città sono a quota 182. Asl Roma 1: 66 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 86 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 30 nuovi casi e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334casi positivi, 6 decessi (+2), 382 ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “l’Rt e l’incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera”. I casi a Roma cittàa quota 182. Asl Roma 1: 66casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 86casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 30casi e ...

PasqualeCacace5 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi (+59), in cal… - SaluteLazio : #Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi (+59),… - infoitinterno : Coronavirus: 13 casi positivi tra Livorno e provincia, 323 in Toscana. Il bollettino di giovedì 30 settembre - infoitsalute : La situazione di giovedì 30 settembre sul Coronavirus in Campania - TgrRaiVeneto : Sul fronte dei contagi 472 casi in più e 2 decessi nelle ultime 24 ore. Scendono ancora i ricoveri negli ospedali.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 30 settembre 2021: tutti i numeri regione per regione Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 30 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...

Coronavirus Emilia - Romagna, dati del 30 settembre 2021 BOLOGNA " Giovedì 30 settembre 2021 prosegue l'informazione sul canale Emiliaromagnanews24.it. Andiamo a vedere quali sono i dati dell'emergenza Coronavirus in Regione. Ieri si sono registrati 258 nuovi ...

La situazione di giovedì 30 settembre sul Coronavirus in Campania Fanpage.it Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi30 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...BOLOGNA "30 settembre 2021 prosegue l'informazione sul canale Emiliaromagnanews24.it. Andiamo a vedere quali sono i dati dell'emergenzain Regione. Ieri si sono registrati 258 nuovi ...