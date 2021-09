Conte: “Napoli? Deve affrontare l’Europa League nel modo giusto” (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex tecnico campione d’Italia con Juve e Inter dice la sua sul Napoli di Spalletti Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e campione d’Italia con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex tecnico campione d’Italia con Juve e Inter dice la sua suldi Spalletti Antonio, ex allenatore della Juventus e campione d’Italia con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Conte: 'Il Napoli deve affrontare l'Europa League in maniera giusta' - marino29b : RT @sergiopuglia: IL PRESIDENTE CONTE TORNA A NAPOLI ????? Venerdì 1 Ottobre Vi aspettiamo TUTTI a partire dalle 17 in PIAZZA DANTE GUARD… - sergiopuglia : IL PRESIDENTE CONTE TORNA A NAPOLI ????? Venerdì 1 Ottobre Vi aspettiamo TUTTI a partire dalle 17 in PIAZZA DANTE… - maxrossello : RT @OGiannino: E comunque, ta-ta-taaà..a pochi giorni da urne Salvini scappa da domande dei media, leader di destra depressi per loro candi… - Oldgenoa : RT @val_ciarambino: Venerdì 1 OTTOBRE si conclude qs grande cavalcata che ci porterà, se i napoletani lo vorranno, al governo di Napoli con… -