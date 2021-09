“Con Air”, stasera in tv il film che vede Simon West debuttare alla regia (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrà in onda stasera su Rai 2 alle 21.20 “Con Air“, l’action movie uscito nel 1997 e che vede alla regia l’allora debuttante Simon West. Dopo questo lungometraggio che vanta di due candidature agli Oscar del 1997 (miglior canzone e miglior sonoro, persi entrambi però contro “Titanic“), il regista ha diretto altre pellicole come “Lara Croft – Tomb Raider” (2001), “Chiamata da uno sconosciuto” (2006) e “I Mercenari 2” (2012). Il cast principale di “Con Air” è composto da Nicholas Cage, John Malkovich, John Cusack, Steve Buscemi, Ving Rhames, Monica Potter, Mykelti Williamson e Colm Meaney. Trama di “Con Air” Un criminale dirotta un aereo che sta portando dei carcerati. Tra di loro ci sta Cameron Poe (Nicholas Cage), un passeggero condannato ingiustamente e che ora è in libertà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrà in ondasu Rai 2 alle 21.20 “Con Air“, l’action movie uscito nel 1997 e chel’allora debuttante. Dopo questo lungometraggio che vanta di due candidature agli Oscar del 1997 (miglior canzone e miglior sonoro, persi entrambi però contro “Titanic“), il regista ha diretto altre pellicole come “Lara Croft – Tomb Raider” (2001), “Chiamata da uno sconosciuto” (2006) e “I Mercenari 2” (2012). Il cast principale di “Con Air” è composto da Nicholas Cage, John Malkovich, John Cusack, Steve Buscemi, Ving Rhames, Monica Potter, Mykelti Williamson e Colm Meaney. Trama di “Con Air” Un criminale dirotta un aereo che sta portando dei carcerati. Tra di loro ci sta Cameron Poe (Nicholas Cage), un passeggero condannato ingiustamente e che ora è in libertà ...

