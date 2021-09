**Comunali: Letta, ‘contento se Conte riempie piazze, a destra volano stracci**’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Se Conte riempie le piazze, io sono solo a differenza degli stracci che volano nel centrodestra”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Sele, io sono solo a differenza degli stracci chenel centro”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Comunali: Letta, 'contento se Conte riempie piazze, a destra volano stracci**'... - TV7Benevento : Comunali: Letta, 'da risultati capiremo se alleanze con M5S positive'... - TV7Benevento : **Comunali: Letta, 'contento se vittoria in 3 su 5 grandi città, se oltre è trionfo'**... - salfasanop : Letta mette le mani avanti. Letta fiducioso sulle comunali: 'Vincere in oltre 3 metropoli su 5 sarebbe un trionfo' - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: Letta fiducioso sulle comunali: 'Vincere in oltre 3 metropoli su 5 sarebbe un trionfo' -