Colonia-Greuther Furth venerdì 1° ottobre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 30 settembre 2021) Settima giornata di Bundesliga che vede ildi Baumgart impegnato nell’anticipo contro il neopromosso. Continua l’ottimo torneo dei Billy Goats che impattano sul terreno dell’Eintracht e continuano a veleggiare nell’alta classifica. L’unico rammarico è quello di non aver saputo mantenere il vantaggio, così come era accaduto la settimana precedente contro il Lipsia. Per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Colonia-Greuther Furth (venerdì 1° ottobre, ore 20:30): formazioni, quote, p -

Ultime Notizie dalla rete : Colonia Greuther

Infobetting

Terminano in pareggio Eintracht -e Bochum - Stoccarda. Risultati Bundesliga giornata 6Furth - Bayern Monaco 1 - 3 10' Mueller, 31' Kimmich, 68' Griesbeck , 87' Itten Hoffenheim - ......30 Il Lipsia non è riuscito a riscattarsi nemmeno sabato scorso contro il. Nel secondo ... contro le due neopromosse Bochum eFurth. Un significativo passo in avanti dopo l'avvio da ...Bayern Monaco 16, Bayer Leverkusen 13, Wolfsburg 13, Borussia Dortmund 12, Friburgo 12, Mainz 10, Colonia 9, Union Berlino 9, Hoffenheim 8, RB Lipsia 7, Borussia Moenchengladbach 7, Herta 6, Stoccarda ...Il Wolfsburg cade 3-1 sul campo dell'Hoffenheim e non tiene il passo del Bayern lasciando la squadra di Nagelsmann - vittoriosa venerdì nell'anticipo contro il Greuther Furth - da sola al comando. Ill ...