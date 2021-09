(Di giovedì 30 settembre 2021) “Fino a ora gli interventi globali per affrontare la crisitica sono largamente insufficienti rispetto a quello che serve. I leader sono di fronte a una straordinaria opportunità di agire ma ila disposizione si sta”. Lo ha detto Ban Ki-, ex segretario generale delle Nazioni Unite partecipando a Milano a F20te Solutions Forum 2021. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Clima, Ban Ki-moon: 'Il tempo si sta esaurendo' - - CorriereCitta : Clima, Ban Ki-moon: “Il tempo si sta esaurendo” - ZiaRita19 : RT @francescocosta: Oggi su Morning: perché stiamo mancando gli obiettivi sul clima; una cosa a cui fare attenzione nei dati sui vaccini; l… - brain_addicted : RT @francescocosta: Oggi su Morning: perché stiamo mancando gli obiettivi sul clima; una cosa a cui fare attenzione nei dati sui vaccini; l… - LaCiuraRaffaele : RT @francescocosta: Oggi su Morning: perché stiamo mancando gli obiettivi sul clima; una cosa a cui fare attenzione nei dati sui vaccini; l… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Ban

Il Corriere della Città

Al Forum hanno partecipato, tra gli altri John Kerry, attualmente inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti d'America per la gestione deled emergenze climatiche;Ki - moon già ......Comunità e delle Regioni Allineare la Green and Just Transition con l'Accordo di Parigi sule ... Tra gli altri, ad esempio, interverrannoKi - Moon , già segretario generale delle Nazioni ..."Fino a ora gli interventi globali per affrontare la crisi climatica sono largamente insufficienti rispetto a quello che serve. I leader sono di fronte a u ...“Climate Solutions Forum di F20” - giovedì 30 ottobre a Milano, promosso da “Foundations20” - è l’occasione per parlare di soluzioni contro il “Climate change”. Tra gli ospiti: l’ex segretario dell’On ...