Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla di soldi: “Ho avuto il 15% in meno di budget per il cast di quest’anno” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ballando con le Stelle tornerà con la nuova edizione il prossimo ottobre e Milly Carlucci questa settimana ha fatto il giro di interviste per la consueta promozione. Fra Arisa, Morgan, Federico Fashion Style, Albano, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Memo Remigi, Andrea Iannone, Mietta e Sabrina Salerno il cast di quest’anno sembrerebbe essere più famoso che mai. Merito di un aumento del budget previsto per la realizzazione? Assolutamente no. La Rai, infatti, non avrebbe concesso più soldi a Milly Carlucci ma anzi, le avrebbe tagliato circa il 15% del compenso lordo. La conduttrice però, nonostante avesse a disposizione meno soldi, è riuscita a creare un cast sulla carta ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 settembre 2021)con letornerà con la nuova edizione il prossimo ottobre equesta settimana ha fatto il giro di interviste per la consueta promozione. Fra Arisa, Morgan, Federico Fashion Style, Albano, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Memo Remigi, Andrea Iannone, Mietta e Sabrina Salerno ildisembrerebbe essere più famoso che mai. Merito di un aumento delprevisto per la realizzazione? Assolutamente no. La Rai, infatti, non avrebbe concesso piùma anzi, le avrebbe tagliato circa il 15% del compenso lordo. La conduttrice però, nonostante avesse a disposizione, è riuscita a creare unsulla carta ...

