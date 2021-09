Ascolti tv 29 settembre 2021 | Luce dei tuoi occhi cala | ma vince

(Di giovedì 30 settembre 2021)tv: la fiction di Canale5 perde 400 mila spettatori, ma batte il film di Rai1 Il secondo appuntamento condeisu Canale5 ha avuto un calo vistoso di spettatori, ma ha comunque vinto la gara deglitv delle reti generaliste di ieri sera, registrando il 15,45% di share media con 2,872 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno aveva raccolto il 15,78% e 3,231 milioni. Seconda posizione per il film Gifted su Rai1 con il 13,35% e 2,685 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 13,89% e 2,7 milioni con la pellicola Pretty Woman. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,12% e 1,915 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,92% e ...

Il documento ragguaglia sinteticamente sulla total audience misurata da Nielsen e offre una graduatoria degli ascolti delle partite in calendario. Oggetto del lancio di mercoledì 29, i ... Parlando invece degli ascolti, almeno per il momento, si legge che questa edizione di 'Pomeriggio ... Prendendo in esame i risultati del 28 settembre 'Pomeriggio Cinque' ha fatto compagnia a 1.251.000 ... Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale, vicedirettore della testata fino alla scorsa estate, è stato accusato dall'ex fidanzata. Al momento ... Ascolti tv di mercoledì 29 settembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Gifted - Il dono del talento" contro "Luce dei tuoi occhi".