Tutto su Toy di David Bowie, l’album perduto: dalla data al primo singolo You’ve Got A Habit Of Leaving (Di mercoledì 29 settembre 2021) Toy di David Bowie vedrà finalmente la luce. È quanto annunciato dagli eredi del Duca Bianco nelle ultime ore, ponendo finalmente fine a una storia iniziata nel 2001. Sono passati 20 anni da quando Bowie, per un dissapore con la EMI/Virgin, fu costretto a tenere il disco nel cassetto. Nel 2001 Toy di David Bowie era pronto all’uscita come seguito ideale di Hours. Il disco avrebbe contenuto alcuni inediti e rivisitazioni di un pugno di brani degli anni ’60. Il Duca Bianco organizzò una chat con i suoi fan sul sito ufficiale, e uno di essi gli domandò quando sarebbe uscito il nuovo album. David Bowie rispose così: Di fatto, Toy di David Bowie non vide mai la luce e per questo – come riferirà Tony Visconti, il cantautore britannico ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Toy divedrà finalmente la luce. È quanto annunciato dagli eredi del Duca Bianco nelle ultime ore, ponendo finalmente fine a una storia iniziata nel 2001. Sono passati 20 anni da quando, per un dissapore con la EMI/Virgin, fu costretto a tenere il disco nel cassetto. Nel 2001 Toy diera pronto all’uscita come seguito ideale di Hours. Il disco avrebbe contenuto alcuni inediti e rivisitazioni di un pugno di brani degli anni ’60. Il Duca Bianco organizzò una chat con i suoi fan sul sito ufficiale, e uno di essi gli domandò quando sarebbe uscito il nuovo album.rispose così: Di fatto, Toy dinon vide mai la luce e per questo – come riferirà Tony Visconti, il cantautore britannico ...

