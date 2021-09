Stefania Nobile e Wanna Marchi tornano in tv con un progetto da record una diretta tv di 101 ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stefania Nobile e Wanna Marchi fanno il loro ritorno in tv lasciano il segno ed hanno intenzione di farlo anche questa volta. Madre e figlia stanno per realizzare un’impresa titanica. Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagram Stefania Nobile e Wanna Marchi saranno in Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 29 settembre 2021)fanno il loro ritorno in tv lasciano il segno ed hanno intenzione di farlo anche questa volta. Madre e figlia stanno per realizzare un’impresa titanica. Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagramsaranno in

Vanna Marchi e sua figlia tornano in tv per una maratona di 101 ore: "Ce la faremo senza pippare" Le due donne vogliono entrare nel Guinness: "L'idea ci è venuta in carcere. Faremo un test antidroga in diretta tv, nessuno mai lo ha fatto" Vanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, si preparano ad un tour de force di 101 ore di diretta televisiva, questa sera, sul canale digitale 163 GO TV, a partire dalle 22.30. Lo racconta la Nobili in un'intervista a Libero. ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile tornano in TV

Stefania Nobile e Wanna Marchi: 100 ore in diretta per entrare nei Guinness Stefania Nobile e Wanna Marchi da domani sera tenteranno le 100 ore di diretta no stop per entrare nei Guinness dei Primati ...

