Spezia, le dimensioni del 'caos calmo e ordinato' di Thiago Motta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo Spezia lotterà per la salvezza e ha scelto di puntare su una squadra giovane e sul giovanissimo Thiago Motta in panchina Lo Spezia continua a sorprendere. E lo fa con l'allenatore più giovane della Serie A che schiera la squadra più giovane della Serie A, tra le più giovani d'Europa. Il tecnico ha schierato una squadra con la quinta media età più bassa tra tutti e cinque i maggiori campionati europei. Solo Brest (24.75), Saint-Etienne (24.74), Bayer Leverkusen (24.64) e Monaco (24.31) hanno schierato squadre con un'età media più giovane di quella dello Spezia, 24.8 anni. Il progetto degli spezzini è chiaro: puntare sui giovani (Janis Antiste, nato il 18 agosto del 2002, è ad oggi il più giovane marcatore di tutta la serie A). Triennale a un giovanissimo tecnico che ha idee moderne, a volte ...

