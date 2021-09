Soleil e Gianmaria si chiariscono. Ecco cosa è successo all’interno del Gf Vip

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 29 settembre 2021)sidopo giorni di continue liti e attacchi andate in onda anche in prima serata durante la diretta del reality. Il chiarimento arriva dopo una puntata infuocata del Gf Vip 6 andata in onda lo scorso lunedì.della casaAntinolfi ha detto a: “Mi dispiace tanto di averti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 6, si amplia il cast. Le indiscrezioni Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della terza puntata, nomination e televoto Raffaella Fico: “Mario Balotelli mi cacciò di casa”. Le dichiarazioni al Gf Vip 6 Anticipazioni Gf Vip 6, puntata ad alta tensione, tra scontri in studio, confronti tra fidanzate ed emozioni ...