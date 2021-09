Salvini: «Bisogna aiutare chi usa droga, non giudico Morisi come non l’ho fatto con Renzi e il figlio di Grillo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) In un intervento a Radio Anch’io su Radio Rai 1 oggi Matteo Salvini è tornato sul caso Morisi: «La vita privata non mi permetto di giudicarla. Ho mai giudicato il figlio di Beppe Grillo, indagato per stupro? Non mi permetto. Non giudico l’arresto dei genitori di Renzi. I problemi privati di figli, cugini e nipoti». Il leader della Lega ribadisce: «Condanno e condannerò ogni utilizzo di sostanze stupefacenti. giudico folle ogni parlamentare, cantante o vip che invita a liberalizzare la droga ma chi consuma va aiutato, perché ha dei problemi». E di fronte alle critiche di chi in passato si è sentito attaccato dal sistema social della Lega ribattezzato la Bestia, come Ilaria Cucchi o Laura Boldrini, Salvini ha replicato: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) In un intervento a Radio Anch’io su Radio Rai 1 oggi Matteoè tornato sul caso: «La vita privata non mi permetto di giudicarla. Ho mai giudicato ildi Beppe, indagato per stupro? Non mi permetto. Nonl’arresto dei genitori di. I problemi privati di figli, cugini e nipoti». Il leader della Lega ribadisce: «Condanno e condannerò ogni utilizzo di sostanze stupefacenti.folle ogni parlamentare, cantante o vip che invita a liberalizzare lama chi consuma va aiutato, perché ha dei problemi». E di fronte alle critiche di chi in passato si è sentito attaccato dal sistema social della Lega ribattezzato la Bestia,Ilaria Cucchi o Laura Boldrini,ha replicato: ...

Advertising

mrzchm : RT @Yi_Benevolence: Per togliere potere a Giorgetti bisogna votare Lega. Un'eventuale sconfitta verrebbe addebitata a Salvini e all'ala sov… - mayehmproject : RT @Brunomgiordano: Pare che sia in corso una crisi politica all'interno della #Lega per il caso Morisi e non solo. Salvini sembra furente.… - Lorenzo47103171 : @Yi_Benevolence @ChiodiDonatella per togliere potere alla lega di governo bisogna votare Meloni, Salvini è autore del suo declino - Brunomgiordano : Pare che sia in corso una crisi politica all'interno della #Lega per il caso Morisi e non solo. Salvini sembra fure… - LuigiBevilacq17 : RT @Yi_Benevolence: Per togliere potere a Giorgetti bisogna votare Lega. Un'eventuale sconfitta verrebbe addebitata a Salvini e all'ala sov… -