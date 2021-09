Pensioni: Draghi, 'quota 100? E' presto, tema che affronteremo durante legge bilancio' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "quota 100 è discorso che affronteremo durante la legge di bilancio. Oggi è prematuro discuterne" così come di "altri provvedimenti che vanno corretti". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "è discorso cheladi. Oggi è prematuro discuterne" così come di "altri provvedimenti che vanno corretti". Così il premier Marioin conferenza stampa.

