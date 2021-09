Olimpiadi Pechino 2022, il CIO annuncia: “Non ci saranno spettatori stranieri” (Di mercoledì 29 settembre 2021) 4-20 febbraio 2022: sono questi i riferimenti temporali relativi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il Covid ha imposto una tempistica diversa ai Giochi Estivi di Tokyo e per questo l’inizio della rassegna a Cinque Cerchi invernale bussa subito alle porte. Condizione pandemica che però preoccupa non poco dal punto di vista organizzativo e logistico. Non a caso poco più di un mese fa, quando si era nelle battute conclusive della competizione in Giappone, Carlo Mornati (capo delegazione della squadra azzurra nonché Segretario Generale del CONI), aveva sollevato non pochi dubbi sull’attuazione del protocollo sanitario anti-Covid in Cina. Ebbene, è di oggi la notizia che i Giochi di Pechino saranno chiusi agli spettatori stranieri. La manifestazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) 4-20 febbraio: sono questi i riferimenti temporali relativi alleInvernali di. Il Covid ha imposto una tempistica diversa ai Giochi Estivi di Tokyo e per questo l’inizio della rassegna a Cinque Cerchi invernale bussa subito alle porte. Condizione pandemica che però preoccupa non poco dal punto di vista organizzativo e logistico. Non a caso poco più di un mese fa, quando si era nelle battute conclusive della competizione in Giappone, Carlo Mornati (capo delegazione della squadra azzurra nonché Segretario Generale del CONI), aveva sollevato non pochi dubbi sull’attuazione del protocollo sanitario anti-Covid in Cina. Ebbene, è di oggi la notizia che i Giochi dichiusi agli. La manifestazione ...

