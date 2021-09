Nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza), ecco la bozza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Def, Documento di Economia e Finanza. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione. Confermato il Superbonus al 110% e un nuovo regimi per gli assegni unici. Le misure contenute nella Nota di aggiornamento al Def “L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80% della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni. Oltre l’83% italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato ladial Def,di. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione. Confermato il Superbonus al 110% e un nuovo regimi per gli assegni unici. Le misure contenute nelladial Def “L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80% della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni. Oltre l’83% italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di ...

