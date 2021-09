Mottarone, ex dipendente: “Denunciai problemi a cabina 3, minacciato di licenziamento” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La cabina 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 14 maggio con 15 persone a bordo e al cui schianto sopravvisse solo il piccolo Eitan, già nel 2019 aveva problemi all’impianto frenante. Lo svela un ex dipendente che ascoltato dalla procura di Verbania lo scorso giugno ha consegnato delle registrazioni audio – conservate sul cellulare – che fanno riferimento al 27 maggio 2019. “Nelle registrazione – si legge a verbale – ci sono le discussioni con il vice capo servizio Silvio Rizzolo che mi diceva di aver già relazionato a Gabriele Tadini (capo servizio della funivia ai domiciliari) e Luigi Nerini (il gestore dell’impianto indagato). Nelle registrazioni si sente anche il Nerini intervenire nel suo ufficio ove ha minacciato di licenziarmi”. La colpa, a dire dell’ex ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) La3 della funivia del, precipitata lo scorso 14 maggio con 15 persone a bordo e al cui schianto sopravvisse solo il piccolo Eitan, già nel 2019 avevaall’impianto frenante. Lo svela un exche ascoltato dalla procura di Verbania lo scorso giugno ha consegnato delle registrazioni audio – conservate sul cellulare – che fanno riferimento al 27 maggio 2019. “Nelle registrazione – si legge a verbale – ci sono le discussioni con il vice capo servizio Silvio Rizzolo che mi diceva di aver già relazionato a Gabriele Tadini (capo servizio della funivia ai domiciliari) e Luigi Nerini (il gestore dell’impianto indagato). Nelle registrazioni si sente anche il Nerini intervenire nel suo ufficio ove hadi licenziarmi”. La colpa, a dire dell’ex ...

