Messico, tensione alla protesta per il diritto all'aborto: alcune attiviste provano a sfondare il cordone di polizia attorno al Palazzo Nazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Centinaia di attiviste hanno marciato ieri a Città del Messico, nel giorno della giornata internazionale dell'aborto sicuro per chiedere la depenalizzazione dell'aborto a livello nazionale. Durante la protesta si sono verificati attimi di tensione con la polizia quando alcune manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di forze dell'ordine, messo a presidio del Palazzo Nazionale del Messico. In Messico l'aborto durante le prime 12 settimane di gravidanza è stato depenalizzato in quattro dei 32 stati del Paese. All'inizio di questo mese, la Corte Suprema ha stabilito che le donne non dovrebbero essere punite per aver abortito, aprendo la strada ...

