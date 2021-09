Lukaku ritrova la Juve | nei suoi precedenti un solo gol ai bianconeri

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Quella trantus e Chelsea sarà anche la sfida di Romeluchedopo la sua avventura in Italia tra le fila dell’Inter. Il bomber belga, in passato, ha affrontato per cinque volte la retroguardia bianconera la con maglia neroazzurra: in totale ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. A livello realizzativo ha messo a segno una sola rete alla, nel match del maggio scorso perso dall’Inter per 3-2. Adesso ritornerà con il Chelsea, in un palcoscenico diverso quale la Champions League e l’attenzione sarà tutta su di lui. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida europea contro i campioni in carica del Chelsea. "Lukaku ritrova la Juventus", scrive Sportmediaset che sottolinea i numeri impietosi dell'ex Inter contro i bianconeri: "Un'unica gioia. Dal dischetto, il 15 maggio ..."