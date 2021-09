Le malattie del cuore nel 2030 uccideranno una città intera al giorno nel mondo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - 'Emergenza cuore' nel mondo. Dopo un calo della mortalità negli ultimi decenni, i numeri delle malattie cardiovascolari sono di nuovo in aumento, invertendo anni di progresso sia sul fronte delle cardiopatie ischemiche sia su quello delle malattie cerebrovascolari. E le previsioni sono allarmanti: i morti per cause cardiovascolari raggiungeranno nel 2030 la cifra di 24 milioni di morti all'anno che equivalgono a circa 66.000 decessi al giorno. È come se ogni giorno scomparisse una città come Massa o Trapani. Un aumento da oggi al 2030 pari al 34%. Dunque, oggi più che mai, la prevenzione cardiovascolare è fondamentale. Da qui, nella Giornata mondiale del cuore, l'appello per arginare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - 'Emergenza' nel. Dopo un calo della mortalità negli ultimi decenni, i numeri dellecardiovascolari sono di nuovo in aumento, invertendo anni di progresso sia sul fronte delle cardiopatie ischemiche sia su quello dellecerebrovascolari. E le previsioni sono allarmanti: i morti per cause cardiovascolari raggiungeranno nella cifra di 24 milioni di morti all'anno che equivalgono a circa 66.000 decessi al. È come se ogniscomparisse unacome Massa o Trapani. Un aumento da oggi alpari al 34%. Dunque, oggi più che mai, la prevenzione cardiovascolare è fondamentale. Da qui, nella Giornata mondiale del, l'appello per arginare ...

