Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, la voglia di Milinkovic: 'Con Sarri possiamo vincere l'Europa League' - sportli26181512 : Lazio, la voglia di Milinkovic: 'Con Sarri possiamo vincere l'Europa League': Il Sergente viene dal gol al derby e… - IXgennaio1900 : @FlavioMTassotti @OfficialASRoma Entrambe avete coperture politiche, questa è l'unica cosa che vi accomuna. Il Real… - romanzolaziale : Travolgente voglia di Lazio, di Luka Romero e Raùl Moro il giovedì sera - RaveFrancesco : @OfficialSSLazio Si ma fatecela vedere in streaming sta conferenza stampa per piacere. Abbiamo voglia di ascoltare… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio voglia

... anche Sergej Milinkovic Savic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di- Lokomotiv ... Sulladi arrivare fino in fondo in Europa League… 'Peccato quell'anno col Salisburgo ...ROMA - Il Sergente Milinkovic - Savic pronto a trascinare ancora la. Viene da un grande gol alla Roma nel derby, ora è pronto a sfidare la Lokomotiv Mosca in Europa League: "Al derby siamo entrati diversamente, ci sono tanti giocatori che sanno cosa significa e ...FORMELLO - C'è Sergej Milinkovic insieme a mister Sarri nella conferenza di presentazione alla sfida con la Lokomotiv Mosca. Ecco le domande del Sergente in sala stampa con la ...L'allenatore biancoceleste chiede alla squadra di mettere da parte il derby e vincere ancora: "Per noi un test importante" ...