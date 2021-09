L’Auditorium Spina Verde intitolato ad Alfonso Tanga | ma resta nodo sorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –ad) al rione Liberta in via Salerno, ideato e progettato dall’architetto Raimondo Consolante. La struttura fu inaugurata nel 2016, ma è stata chiusa al pubblico per lungo tempo a causa di vari atti vandalici verificatisi in questi anni. Viene ora restituita alla città nel nome del prestigioso uomo politico, irpino di nascita ma sannita d’adozione.è stato ora affidato come noto all’Orchestra Filarmonica di Benevento. A scoprire la targa di dedica, questo pomeriggio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il figlio di, Sergio, ex consigliere comunale di Benevento. Ora il verosarà quello di ...