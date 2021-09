La prima Sibillini Experience | trekking e attività per riscoprire la magia dei Monti Sibillini

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ladei, la sua storia e la sua natura in un progetto non - profit e multipiattaforma: questo e molto altro è Magic Mountains. L'obiettivo è quello di valorizzare il ...

LaExperience organizzata da Magic Mountains ha avuto luogo il 25 settembre a Capanna Ghezzi. 250 persone si sono date appuntamento dopo circa un'ora di trekking da Castelluccio di ......Grande Via del Parco che attraversa i borghi principali del Parco Nazionale dei Monti. ... Portiamo sempre Arquata nel cuore, questa è stata laraccolta ma noi siamo continuamente in ...Tante le attività ideate Duecentocinquata persone tra trekker, guide, giornalisti, famiglie con bambini e tanti appassionati si sono date appuntamento a Capanna Ghezzi, a un’ora di trekking da ...Magic Mountains è un progetto multipiattaforma dedicato ai Monti Sibillini per promuovere un approccio lento e sostenibile.