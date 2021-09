Jaguar di Netflix potrebbe diventare un procedural | con nuovi casi di nazisti da assicurare alla giustizia

(Di mercoledì 29 settembre 2021)diproseguire ben oltre i primi sei episodi approdati sullo streamer il 22 settembre. La serie d’azione basata su un gruppo di cacciatori dinella Madrid degli anni Sessantaandare avanti come uncon altri nomi eccellenti da portare davantiinternazionale.di, in maniera fin troppo simile ad Hunters di Amazon, racconta la missione di un gruppo di reduci dai campi di concentramento più tristemente famosi della Germania del Terzo Reich, da Mauthausen a Buchenwald, impegnati affinché importanti gerarchi dell’ex regime, felicemente inglobati nell’oligarchia franchista, “non muoiano di vecchiaia” ma vengano processati per i loro crimini ...

Inizialmente riluttante, la donna decide di unirsi all'impresa, acquisendo il nome in codice di giaguaro. Jaguar è la nuova serie tv spagnola disponibile su Netflix che racconta le vicende di un gruppo di agenti in cerca di giustizia, la cui missione ... Jaguar Netflix: la nuova miniserie ambientata nella Spagna di Francisco Franco, rifugio per i nazisti, a cui darà la caccia la protagonista.