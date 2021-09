iPad mini ha problemi al display? Apple dice di no (Di mercoledì 29 settembre 2021) iPad mini 2021 ha problemi al display? Secondo Apple si tratta di un normale comportamento degli schermi LCD per cui non c’è nulla da sistemare. È quanto dichiarato ad ArsTechnica l’azienda di Cupertino in riferimento alla problematica presentata dai possessori del piccolo tablet di sesta generazione. Comprare la serie iPhone 13 a rate su Amazon iPad mini non ha problemi per Apple L’ultimo iPad mini di Apple è stato rilasciato al pubblico venerdì e durante il fine settimana gli utenti hanno iniziato a lamentarsi di sottile problema di scorrimento quando si utilizza il tablet in modalità verticale, è noto come “Jelly Scrolling” (in italiano si può tradurre come scorrimento ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 29 settembre 2021)2021 haal? Secondosi tratta di un normale comportamento degli schermi LCD per cui non c’è nulla da sistemare. È quanto dichiarato ad ArsTechnica l’azienda di Cupertino in riferimento alla problematica presentata dai possessori del piccolo tablet di sesta generazione. Comprare la serie iPhone 13 a rate su Amazonnon haperL’ultimodiè stato rilasciato al pubblico venerdì e durante il fine settimana gli utenti hanno iniziato a lamentarsi di sottile problema di scorrimento quando si utilizza il tablet in modalità verticale, è noto come “Jelly Scrolling” (in italiano si può tradurre come scorrimento ...

