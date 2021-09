Il Dott. Mariano Amici: “Green pass, come fare sulla base degli ultimi D.L. del Governo”. Sabato sarà interverrà a Lido dei Pini (Di mercoledì 29 settembre 2021) come è giusto che sia, oltre alle notizie ‘istituzionali’, diamo voce anche a quanti, con motivazioni serie e circostanziate, mostrano di avere loro ragioni per continuare a diffidare del vaccino anti-Covid ma, non nell’ambito di un contesto ‘no-Vax’, quanto alla luce di esperienze personali. E’ il caso del Dott. Mariano Amici, da decenni stimato medico di base di Ardea il quale, con lo slogan ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, continua a girare in lungo e in largo il Paese, portando le sue ragioni nelle piazze cittadine. Pur avendo più volte dichiarato la sua ‘non appartenenza’ ai no-Vax, e precisato di non aver nessun ‘pensiero politico’ a guidarlo, questo vulcanico ‘medico di paese’ (come ama definirsi), ha intrapreso la sua crociata per ‘la libera scelta’, perseguendo il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021)è giusto che sia, oltre alle notizie ‘istituzionali’, diamo voce anche a quanti, con motivazioni serie e circostanziate, mostrano di avere loro ragioni per continuare a diffidare del vaccino anti-Covid ma, non nell’ambito di un contesto ‘no-Vax’, quanto alla luce di esperienze personali. E’ il caso del, da decenni stimato medico didi Ardea il quale, con lo slogan ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, continua a girare in lungo e in largo il Paese, portando le sue ragioni nelle piazze cittadine. Pur avendo più volte dichiarato la sua ‘non appartenenza’ ai no-Vax, e precisato di non aver nessun ‘pensiero politico’ a guidarlo, questo vulcanico ‘medico di paese’ (ama definirsi), ha intrapreso la sua crociata per ‘la libera scelta’, perseguendo il ...

