Hong Kong: approvato disegno di legge sulla privacy anti-doxxing

I legislatori di Hong Kong hanno approvato la controversa legge sulla privacy anti-doxxing. Le aziende tecnologiche e i gruppi per i diritti umani e pro democrazia temono però che la legge possa essere utilizzata per reprimere il dissenso.

Secondo quanto riportato da Reuters, i legislatori di Hong Kong

Hong Kong: approvato disegno di legge anti-doxxing? I legislatori di Hong Kong, nonostante le preoccupazioni dei Big Tech, hanno approvato la controversa legge sulla privacy anti-doxxing.

