Don Matteo, nel cast uno dei conduttori più celebri d’Italia: pazzesco! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grandi novità all’interno di Don Matteo. Infatti uno dei conduttori più amati d’Italia è pronto ad entrare nel cast: scopriamo chi è la new entry. Sono tantissime le novità della nuova stagione di Don Matteo. Infatti dopo l’addio di Terence Hill, sostituito da Roul Bova, un nuovo volto celebre è pronto ad entrar a far L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grandi novità all’interno di Don. Infatti uno deipiù amatiè pronto ad entrare nel: scopriamo chi è la new entry. Sono tantissime le novità della nuova stagione di Don. Infatti dopo l’addio di Terence Hill, sostituito da Roul Bova, un nuovo volto celebre è pronto ad entrar a far L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

alecattelan : Praticamente @sangiovann1 e Blanco sono nati in un'era D.D.M. - Dopo Don Matteo. #DaGrande - chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - alecattelan : Don Matteo finisce dopo 22 anni, 13 stagioni e 259 episodi che sono 257 più di quelli di #DaGrande. - imstefaniia : @LokiBaggins don matteo, cecchini e pippo - nnorthstardust : RT @Frances10890002: @tristemondo La prima bella notizia proveniente dal set di Don Matteo 13! Sergio non ci mancherà affatto! A mai più! S… -