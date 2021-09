Covid scuola, solo un caso su 1000 test salivari in classi sentinella nelle Marche (Di mercoledì 29 settembre 2021) solo un alunno di una scuola elementare del Fermano l'unico caso positivo al test salivare molecolare, programmati in alcune classi campione di scuole delle Marche definite 'sentinella': ne sono state individuate 20 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, 13 nel Fermano, per un totale di 93. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021)un alunno di unaelementare del Fermano l'unicopositivo alsalivare molecolare, programmati in alcunecampione di scuole delledefinite '': ne sono state individuate 20province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, 13 nel Fermano, per un totale di 93. L'articolo .

