Conferenza stampa Shomurodov: «Derby? Emozioni forti ma ora voglio vincere»

Eldor Shomurodov presenta in Conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk: le sue parole

Eldor Shomurodov ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro lo Zoryan Luhansk.

SCONFITTA NEL Derby – «Il Derby non è una partita facile, ma siamo forti e pronti per vincere ora. Sono stati Emozioni forti, ho avuto una buona impressione. Siamo pronti per vincere domani».

PRESSIONE PER IL MATCH DA UZBEKO – «Tutti possono giocare, il paese non c'entra nulla. Siamo pronti per vincere».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

