Concorso USL | 18 posti a tempo indeterminato | qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo bando diper 18presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10/09/2021. Ilprofessionaleè quello di Collaboratore amministrativo professionale.USL Modena: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Diplomi di laurea in: Scienze dell’economia e della gestione aziendale classi, Scienze economiche, Scienze statistiche. Oppure laurea specialistica o magistrale in: Finanza, Scienza dell’economia, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze economico aziendali, Statistica demografica e sociale, Statistica economica, finanziaria ed ...

